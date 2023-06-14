الصيد الساحلي والتقليدي: تراجع الكميات المفرغة بنسبة 11٪ 

هبة بريس

بلغ حجم الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها 422205 طن ا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 11 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وذكر المكتب الوطني للصيد في تقريره الأخير حول إحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أنه من حيث القيمة، سجلت الكميات المفرغة زيادة بنسبة 6 ٪ إلى أكثر من 4.41 مليار درهم .

وحسب الأنواع، انخفضت الكميات المفرغة من الأخطبوط والأسماك السطحية والمحار على التوالي بنسبة 21٪ ( 28.142 طن ا )، و 13٪ ( 342.644 طن ا)، و 41٪ ( 91 طن ا)، بينما ارتفعت الكميات المفرغة من الطحالب والقشريات والأسماك البيضاء بنسبة 81٪ و 30٪ و 16٪ على التوالي.

وحسب الموانئ، تم إفرغ ما مجموعه 7767 طن ا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية ماي 2023 ، بانخفاض بنسبة 9 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ زيادة بنسبة 6٪ لتصل إلى 303.571 مليون درهم.

كما انخفضت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي بنسبة 11٪ إلى 414،438 طنا ، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 6٪ إلى أكثر من 4.108 مليار درهم.

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