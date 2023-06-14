أجواء العيد بالأسواق.. الأغنام المستوردة تخلق الفارق ” فيديو”

محمد منفلوطي - هبة بريس

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، هنا يكثر الطلب على شراء الأضاحي، وترتفع معه حمى التنقلات صوب الأسواق الأسبوعية والضيعات الفلاحية، كل واحد يختار منحاه، فمنهم من يفضل شراء الخروف من عند الكساب مباشرة ومن الناس من لا يستقر لهم مقاما إلا بالتردد الشبه يومي على الأسواق الأسبوعية، يسترق السمع يتشاور يسأل ويلح على ذلك خوفا من السقوط في شباك الشناقة والمضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار ويتفننون في اقتناص الفرص.

جولات ماراطونية قامت بها كاميرا هبة بريس بالعديد من الأسواق الأسبوعية باقليم سطات أيام قليلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، هناك وفرة المنتوج من مختلف الانواع والأحجام والسلالات، وهناك الأثمنة ثابتة والكسابة و” البياعة والشراية” يمسكون بزمام الأمور ولسان حالهم يردد : ” العلف غالي وباش مابعنا مغادي نربحو والو…غير الله يجعل البركة وصافي…”.

اليوم وبسوق أربعاء اولاد سعيد، حيث ننقل لكم الصورة كاملة من هناك، العرض يفوق الطلب… المليح بثمانو…، يقول عبد الواحد وهو فلاح ابن منطقة السدرة جماعة امزورة.. الذي طمأن المواطنين بوفرة المنتوج، وان الأسعار سوف تعرف انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة لاسيما مع دخول أعداد كبيرة من السلالات المستوردة التي ولجت أسواق بالمدن الكبرى، لامحالة ستساهم في ضبط الأسواق التي باتت شبه خالية من المواطنين يقول المتحدث.

واللافت في النظر يقول محمد وهو كساب بالمنطقة، أن الأسعار هذه السنة وعلى الرغم من الأغنام المستوردة، ستعرف ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي، بفعل تضاعف ثمن الأعلاف، إذ أن الفلاح البسيط أصبح يعاني معاناة حقيقية وأن تجارته هاته أضحت غير مربحة حسب وصفه.

جالسنا خلال زيارتنا لهذا السوق الأسبوعي، مجموعة من ناس المنطقة على مائدة كأس شاي منعنع ورائحة الشواء التي تملأ الأرجاء، وكلهم يحملون قصصا وروايات قاسمهم المشترك ” شبح الغلاء”، سواء على مستوى الأضحية أو لباس العيد ومسلتزماته، أو غلاء المازوط وانعكاساته على تنقلات المواطنين عبر الحافلات والسيارات والقطارات.

وهم يتحدثون معنا، أكدوا خلال الدردشة، أن مناسبة العيد لهذه السنة تحمل في طياتها نسمة معطرة من الغلاء والزيادة المهولة في المصاريف، والتي من المنتظر أن تبلغ ذروتها مع جشع بعض مالكي الدكاكين والمتاجر الكبرى، الذين عزوا الأمر إلى الاقبال المهول للمواطنين، حيث لم يجدوا أمامهم سوى جيوب هؤلاء البسطاء لاستنزافها في ضرب صارخ لقيم الإنسانية في ظل الغلاء المتزايد و المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية وتوالي المناسبات، التي تتطلب ميزانيات استثنائية، بدءا بعيد الاضحى وغلاء الاعلاف، ومرورا بالعطلة الصيفية، وانتهاء بالموسم الدراسي المقبل، خصوصًا لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتي تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، التي تلجأ غالبيها العظمى إلى الاقتراض من أجل سد العجز في الميزانية المتهالكة أصلا، وهي الوضعية التي تساهم في زيادة أرباح شركات القروض، تماشيا مع مقولة (مصائب قوم عند قوم فوائد)…

كاميرا هبة بريس رصدت بعض حركية المواطنين داخل سوق أربعاء أولاد سعيد ضمن الفيديو التالي:

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