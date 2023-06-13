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الوزيرة عمور: عدد السياح تجاوز 5 ملايين سائح خلال 5 أشهر

2023-06-13 / 16:24
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن عائدات السياحة حتى متم أبريل بلغت 32 مليار درهم، بارتفاع يمثل 40% مقارنة مع سنة 2019 “أي قبل الجائحة”.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “لأول مرة كنوصلو فشهر ماي الى أكثر من مليون سائح اي بارتفاع يمثل 55% مقارنة مع سنة 2019.”

وبهذا، تضيف الوزيرة، بلغ عدد السياح خلال ال5 الأشهر الاولى من السنة الحالية الى 5.1  مليون سائح بزيادة تمثل 20% مقارنة مع سنة 2019.

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‫5 تعليقات

  5. العرب يتنازلون عن تقاليدهم وعن دينهم من أجل إرضاء السياح من يعزه الله فما له من مضل ومن …..

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