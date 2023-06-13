الحسيمة.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة محل “بقالة”

2023-06-13 / 14:49
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، يوم أمس الاثنين 12 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و35 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما، صباح أمس الاثنين، على ارتكاب عملية للسرقة من داخل محل لبيع المواد الغذائية بمدينة الحسيمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما بالمنطقة القروية “تيكرت” التي تبعد بحوالي 75 كيلومتر عن مدينة تارجيست.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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