بريطانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص وتوقيف المشتبه به

2023-06-13 / 11:27
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، “اعتقال مشتبهٍ به في قتل وإصابة عدد من الأشخاص في مدينة نوتنغهام وسط البلاد”.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها “تعاملت مع 3 حوادث أمنية متزامنة في نوتنغهام منذ الرابعة فجرا، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين”، مؤكدةً اعتقال الشخص المشتبه به وعمره 31 عاما.

وأضاف البيان أن “الشرطة تعتقد أن الحوادث الثلاث مترابطة، وأن فريق التحقيق لا يزال يعمل في موقع الحادث لمعرفة ما جرى هناك”، مؤكدًا أن التحقيقات في مراحلها الأولى.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن “عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا”.

وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على “تويتر”، بأنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبةً المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.

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