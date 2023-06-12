المعرض الدولي للكتاب.. حوالي 205 ألف زائر خلال 9 أيام
هبة بريس
ناهز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال تسعة أيام (2- 10 يونيو الجاري)، 205 آلاف زائر، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 204 آلاف و743 ز ائرا، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس السبت بلغ 41 ألف و741 زائرا.
وتختتم الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد.
وعرفت الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.
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16 تعليقات
رغم ذالك يبقى العديد ضئيل..
وسائل التكنولوجيا أثرت بشكل سلبي على الكتاب .وعلى وزارة الثقافة إحياءه من جديد..
هذا يدل على أن هناك فئة كبيرة ومعدودة مهتمة بالكتاب والجديد الذي ينشر كل سنة ..
على وزارة الثقافة تشجيع من معرض الكتاب ونشرها في كل المدن المغربية..
معرض الكتاب مشروع ناجح 100/100 ..
نتمنى ان تنقل الفكرة الى المؤسسات التعليمية من أجل تكوين التلاميذ والطلبة احسن تكوين ..
اللهم يسر ومسيرة موفقة إن شاء الله تعالى.ونتمى ان تكون في كل المدن المغربية..
شكل لكل اللجان الساهرة على نجاح هذا المعرض للنشر وعرض الكتاب من مؤلفين وشعراء وكتاب ..
على محبي القراءة زيارة واقتناء وتشجيع المؤلفين ..
بالتوفيق والنجاح..
تبارك الله في هذه الدورة المهمة معرض الكتاب اللدي شباب الايليكطرونيات في حاجة له من التعرف عليه وعلا مميزاته مريم
مهم مثل هذه المعارض في حياتنا التي شبه انقراض الكاب فيها
انه لولا هدا الصديق الوفي الكتاب تعلم منه البشر الكتير ولازلنا نتعلم منه بدون ان يهلكنا او يدرنا انا عندي هو اغلا من هده الايليكطرونيات الهالكة
الكتاب صديق الانسان ادا اراد ان يصطحبه معه ويستفيد منه بدون ان يشحن في كل ما كتملت بطاريته
الحمدلله لازالت لدينا عقول تهتم بالكتاب والكتابة هدا شيء مهم في هدا الزمن زمن عولمة الايليكطرونيات
كل المزيد من الزوار لهدا المعرض والمزيد من تبادل الافكار في الشعر والمزيد من نشر ثقافاتنا بالتوفيق لهدا الوطن الحبيب واهله