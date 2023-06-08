اليمن ترحب بتوافقات لجنة (6+6) الليبية المنعقدة بالمغرب

2023-06-08 / 13:09
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هبة بريس

رحبت الجمهورية اليمنية بالتوافقات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة (6 6) المكلفة من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين والخاصة بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري، خلال اجتماعاتها التي استمرت لمدة أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأشادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بالجهود التي بذلتها المملكة المغربية في سبيل إنجاح هذا الحوار و الوصول الى هذه التفاهمات.

وأكد البيان دعم اليمن “لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.”

وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6 6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء

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