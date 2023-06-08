المعرض الدولي للكتاب.. أزيد من 75 ألف زائر خلال 5 أيام

هبة بريس

تجاوز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال أيامه الخمسة الأولى (2-6 يونيو الجاري)، 75 ألف زائر.

وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في بلاغ لها، أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 75 ألف و858 زائرا، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من دورة السنة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس الثلاثاء بلغ 13 و846 زائرا.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

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