المعرض الدولي للكتاب: أزيد من 62 ألف زائر خلال 4 أيام

2023-06-07 / 09:29
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هبة بريس

تجاوز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال أيامه الأربعة الأولى (2-5 يونيو الجاري)، 62 ألف زائرا.

وذكرت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، في بلاغ لها، أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 62 ألف و12 زائرا، بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من دورة السنة الماضية.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

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