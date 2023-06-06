“السينغال” تغلق مؤقتا قنصلياتها بالخارج

هبة بريس _ وكالات

قررت السينغال إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج مؤقتا، بسبب “سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبلاد”، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن “هذا الإجراء الاحترازي يأتي في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها مؤخرا البعثات الدبلوماسية والقنصلية السينغالية في الخارج، وخاصة في باريس وبوردو وميلانو ونيويورك”.

وذكر المصدر ذاته أن “هذه الأعمال تسببت في أضرار جسيمة، وخاصة في القنصلية العامة للسينغال بميلانو، حيث تم تخريب الآلات المستخدمة لإستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية”.

وقالت الوزارة إن “العمل سيستأنف حالما تسمح الظروف المادية والأمنية بذلك”.

يذكر أن مظاهرات عفوية، اندلعت الخميس الماضي، في أعقاب الحكم على المعارض عثمان سونكو ، المرشح المتوقع للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بالسجن لمدة عامين لدفعه شابة دون 21 سنة إلى “الرذيلة”.

وقد قتل ما مجموعه 16 شخصا في داكار وزيغينشور (جنوب)، واعتقل 500 شخص في أعقاب أعمال العنف هذه، بحسب وزارة الداخلية السنغالية.

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