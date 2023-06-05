عيد الأضحى.. وزير الفلاحة: “العرض الوطني يفوق الطلب”

2023-06-05 / 16:21
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن العرض من القطيع الوطني في عيد الأضحى يفوق طلب المغاربة.

وذكر الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن العرض يفوق الطلب الذي يقدر 5.6 مليون رأس.

وأضاف الوزير، أن وزارته وبتعاون مع عدد من الجهات، قامت بكافة الاجراءات لضمان مرور هذه المناسبة في ظروف جيدة، مشيرا الى تسجيل 214 الف وحدة وضيعة لإعداد الاضاحي، وترقيم 5.8 مليون رأس، وإطلاق عملية تواصلية وتحسيسية، بالإضافة الى مواصلة عملية المراقبة.

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‫2 تعليقات

  1. عيد الأضحى سنة مؤكدة ولكن لمن استطاع له سبيلا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وانتهى الكلام.

  2. كل ما أقوله هو ان الكسابة والشناقة وغيرهم من تجار الغنم اصبحوا يشكلون خطر على المواطنين لأنهم يعتبرون هذه المناسبة الدينية فرصة ربح فقط والضحية هم المواطنين.

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