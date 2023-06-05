بعد “طرده” من قبل قناة الجزيرة.. أول خروج للاعلامي عبد الصمد ناصر

2023-06-05 / 14:50
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد تغرديته الجريئة التي تنم عن عمق العروبة والأنفة والدفاع عن شرف المرأة العربية عموما والمغربية على وجه الخصوص من قبل اعلام العسكر عبر قناة جزائرية، خرج الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر ليرد على جمهور المتعاطفين معه والمنتقذين لقرار قناة الجزيرة انهاء مهامه كاعلامي وصحافي محترف.

وقال الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر الذي رفض حينها حذف التغريدة التي كانت سببا في توقيفه، ( قال) في تغريدة جديدة على حسابه في تويتر: “ما أنبلكم وما أطهر قلوبكم أيها الأحبة. شكراً شكراً لكم بحجم الكون، لنبلكم وفيض مشاعركم وتضامنكم ودعمكم”.

وأضاف ناصر: “أنا حقا عاجز عن وصف تأثري وسروري بما غرمتموني به من كرم مشاعركم ومحبتكم ودعائكم”.

وتابع المتحدث: “حقا لو أبصَر المؤمن ما خَفي من لُطف ربّه، لأستلَذ البلاء كما يَستلِذ العافية. ونِعم بالله”.

ويذكر، أن خطوة انهاء مهام الاعلامي عبد الصمد ناصر، اعتبرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالخطوة غير المحسوبة لا على مستوى الاخلاقي ولا على المستوى المهني، منددة بالقرار التعسفي التي ستوجه على اثره مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، فإنها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب. كما تدعو جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه.

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تعليق واحد

  1. قناة الجزيرة الكل يتذكر بوش الابن الرئيس الأمريكي السابق لما هددهم بضربة صاروخية. وخرج البعض من تلك القناة يحتجون عن ذلك.كان على صواب. زيادة التصريح الوزير السعودي تصريحاته فترة الازمة بين البلدين. قناة تنشر الفتنة بين العرب……. مايمكن قوله هو أن الفيروس الافريقي الذي وضعته فرنسا. هاهو اقتحم منطقة الشرق الأوسط.حذاري تم حذاري للإخوان في هذه المنطقة نقول لهم طبلوا كيف يحلوا لكم نعرف تاريخنا. نعرفكم بدون تاريخ ولا هوية. أما عن كلمة المخزن لتعارجي وامثلهم كلمة تقيلة عنكم.لها وجود قبل أن يحتلكم العثمانيين.

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