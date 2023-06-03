النعم ميارة

بــروما.. ميارة يشارك في أشغال برلمان البحر الأبيض المتوسط

2023-06-03 / 09:26
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هبة بريس

يشارك رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في أشغال الدورة الـ49 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، المزمع عقدها خلال الفترة مابين 4و 8 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه المشاركة ستشكل مناسبة يجري خلالها رئيس مجلس المستشارين محادثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بكل من جمهورية إيطاليا وجمهوية سان مارينو، وذلك في إطار رئاسته لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تروم تعزيز التعاون وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المشتركة.

وذكر المصدر ذاته، في هذا الصدد، بأنه تم انتخاب السيد النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024 ، في ختام أشغال الدورة العامة السابعة عشرة لهذه الهيئة البرلمانية الدولية، والتي استضافها البرلمان المغربي يومي 1و 2 مارس الماضي.

وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية، ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.

ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، و خلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.

ويتولى البرلمان جميع أعماله في إطار ثلاث لجان دائمة ويمكنه أيضا إنشاء مجموعات عمل أو لجان مخصصة أو فرق عمل خاصة لمعالجة موضوع معين مثل (مكافحة الإرهاب، وبناء الثقة، ودعم السلام، وحل النزاعات، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والهجرة الجماعية، والتجارة الحرة والاستثمارات، و التكامل الاقتصادي، تغير المناخ، الطاقة، حقوق الإنسان، حوار الحضارات، قضايا المساواة بين الجنسين، وغيرها).

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