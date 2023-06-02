كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 168 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 27 ماي إلى 2 يونيو 2023، أن 6 ملايين و 885 ألف و 74 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 598 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و783 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 856 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و901 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 9.4 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (66)، والدار البيضاء سطات (40)، وسوس ماسة (20) فاس مكناس (12)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (3)، ومراكش آسفي (7)، وكلميم واد نون (5)، والداخلة وادي الذهب (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 213 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها حالة واحدة .

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