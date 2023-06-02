ضمنها ميناء طنجة.. إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط السعودية بـ 6 موانئ

هبة بريس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، إضافة شركة “ميرسك” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “المها”، والتي تربط ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء الجبيل التجاري ب6 موانئ عربية من بينها ميناء طنجة المتوسط.

وأوضحت “موانئ”، في بيان أن خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعياً بداية من يونيو 2023 تعمل على ربط الموانئ الثلاث بـ 6 موانئ عربية؛ تشمل ميناء طنجة المتوسط بالمغرب، وبورسعيد مصر، وصلالة والدقم عُمان، وجبل علي الإماراتي، والدوحة القطري، و ذلك بعدد 7 سفن، تصل سعتها إلى 8500 حاوية.

وقالت إن إطلاق الخدمة الجديدة تأتي تحقيقاً للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

وأضافت الهيئة العامة للموانئ أن الخدمة الجديدة تسهم في إبراز مكانة الموانئ الثلاثة (ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري)، ودورها الكبير في تعزيز إسهام القطاع البحري بالناتج المحلي، وتنشيط حركة التجارة العالمية، ودعم التنوع الاقتصادي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

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