الرحالة المغربي عياد المفتحي يصل إلى القاهرة في رحلة عبر 3 قارات

2023-06-01 / 10:43
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هبة بريس

وصل الرحالة المغربي عياد المفتحي إلى القاهرة المحطة السادسة عشر من رحلة عبر 3 قارات على متن دراجته الهوائية التي ستقوده إلى 22 بلدا تغطي إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وعبر الرحال المغربي، الذي سيرفع العلم المغربي على دراجته عبر 37 محطة ، من بينها مكة المكرمة والقدس الشريف، عن فخره واعتزازه بأن حط الرحال بالقاهرة وهي المرحلة السادسة عشر من رحلته التي انطلقت بمدينة الجديدة يوم 17 غشت 2022.

وقال المفتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رحلته “السندبادية” تروم التعريف بالمؤهلات والامكانات التي تزخر بها المملكة ، مبرزا أن الديبلوماسية الرياضية تعد وجها مهما من أوجه الديبلوماسبة الموازية.

وأكد في هذا الاطار، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الرياضي بشكل عام والدراج بشكل خاص من حيث تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب، مشيرا الى أن الأمر يتمثل في نسج روابط إنسانية مع مكونات المجتمع المدني في البلدان التي تغطي رحلته كشكل من أشكال الدبلوماسية الموازية.

وتابع قائلا “سأعمل من خلال اللقاءات الصحفية والتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع السكان المحليين، على تعزيز صورة المملكة والتعريف بتقاليدها ومؤهلاتها السياحية وتنوعها الثقافي والطبيعي والتراثي.

“بعجلتين وتحد ثلاث قارات”، يضيف الرحالة المغربي سأطوي مسافات تبلغ أزيد من 50.000 ألف كيلومتر تغطي عدة من بلدان افريقية وآسيوية وأوروبية ثم العودة إلى المغرب نقطة الانطلاقة، معربا عن أمله في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول مغربي وافريقي وعربي يقطع هذه المسافة.

وذكر بأن مغامرته تتمثل في طواف عبر العالم، فمن المغرب الى موريتانيا و السنغال و كوت ديفوار و الكاميرون و السودان ومصر مرورا بالعربية السعودية والعراق وفلسطين ومن ثم الى هنغاريا و فرنسا و إسبانيا، معربا بالمناسبة عن شكره وتقديره للدعم الذي مافتئ يحظى به في كل محطة من محطات رحلته بالبلدان التي مر منها.

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