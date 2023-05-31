أشتوكة : شخص ي.قتل جارته بطعنات سكين والدرك يحقق

2023-05-31 / 20:04
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت الجماعة الترابية إنشادن بإقليم اشتوكة ايت باها، جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة متزوجة وأم لطفل في ربيعه الثاني، بعد أن تعرضت لطعنات بسكين.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن مصالح. الدرك وفي زمن قياسي من يوم أمس الثلاثاء زمان وقوع الجريمة، إستطاعت اليوم بفضل التحقيقات المكثفة من الاهتداء الى المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، وهو شخص في الاربعينيات أحد جيران الضحية الذي إختفى مباشرة عن الانظار وقت وقوع الجريمة، ولازال البحث جاري عن المشتبه فيه الذي لاذا بالفرار لوجهة غير معلومة.

وكان والد الضحية، الذي سمع صراخ، بالقرب من مسكنه، قد حل على عجل، بعد أن إكتشف جثة إبنته مضرجة في دماءها ، أمام منزلها، بعد أن تعرض لطعنات غادرة في ظروف لا زال يكتنفها الغموض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 13 قت.يلا و2162 جريحا في حرب الطرق خلال أسبوع

13 قت.يلا و2162 جريحا في حرب الطرق خلال أسبوع

2023-05-31 / 09:21
Photo of وف..اة 8 أشخاص بمكناس بسبب كحول ” الماحيا”

وف..اة 8 أشخاص بمكناس بسبب كحول ” الماحيا”

2023-05-30 / 18:53
Photo of وجدة .. العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه

وجدة .. العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه

2023-05-30 / 16:53
Photo of برشيد.. غرق طفلين بحوض مائي مُعد للسّقي

برشيد.. غرق طفلين بحوض مائي مُعد للسّقي

2023-05-30 / 14:27
Photo of صاعقة رعدية ت…قتل طفلا راعي غنم بميدلت

صاعقة رعدية ت…قتل طفلا راعي غنم بميدلت

2023-05-29 / 23:34
Photo of انت.حار شاب شن.قا بالجديدة

انت.حار شاب شن.قا بالجديدة

2023-05-29 / 14:31
Photo of “سيارات يقودها أصحابها بجنون”..”رونج روفر” تنهي حياة شابة بطنجة

“سيارات يقودها أصحابها بجنون”..”رونج روفر” تنهي حياة شابة بطنجة

2023-05-29 / 12:47
Photo of وجدة .. وفــ..ـاة خمسيني يشتغل لحاما بسبب برميل حديدي

وجدة .. وفــ..ـاة خمسيني يشتغل لحاما بسبب برميل حديدي

2023-05-28 / 23:06
Photo of طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية

طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية

2023-05-27 / 22:15
Photo of العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-26 / 18:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق