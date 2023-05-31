أشتوكة : شخص ي.قتل جارته بطعنات سكين والدرك يحقق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت الجماعة الترابية إنشادن بإقليم اشتوكة ايت باها، جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة متزوجة وأم لطفل في ربيعه الثاني، بعد أن تعرضت لطعنات بسكين.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن مصالح. الدرك وفي زمن قياسي من يوم أمس الثلاثاء زمان وقوع الجريمة، إستطاعت اليوم بفضل التحقيقات المكثفة من الاهتداء الى المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، وهو شخص في الاربعينيات أحد جيران الضحية الذي إختفى مباشرة عن الانظار وقت وقوع الجريمة، ولازال البحث جاري عن المشتبه فيه الذي لاذا بالفرار لوجهة غير معلومة.

وكان والد الضحية، الذي سمع صراخ، بالقرب من مسكنه، قد حل على عجل، بعد أن إكتشف جثة إبنته مضرجة في دماءها ، أمام منزلها، بعد أن تعرض لطعنات غادرة في ظروف لا زال يكتنفها الغموض.

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