تسلمها بوريطة.. رسالة خطية من رئيس زامبيا إلى الملك

2023-05-30 / 16:45
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هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو، حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى الملك محمد السادس.

وخلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، قال السيد كاكوبو إنه “يحمل رسالة من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى العناية السامية لجلالة الملك”.

وأكد كاكوبو، في هذا الصدد، أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

كما رحب الوزير الزامبي بجودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مذكرا بأن زامبيا تعد إحدى دول الجنوب الإفريقي التي لها قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مبرزا أن هذا الأمر يعد مؤشرا واضحا على دعم زامبيا لمغربية الصحراء.

من جانبه، قال بوريطة إن الرسالة التي وجهها الرئيس الزامبي إلى جلالة الملك “تؤكد متانة العلاقات الثنائية وإرادة تعزيزها بشكل أكبر”.

وأضاف أن العلاقة بين الرباط ولوساكا تقوم على “الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة الخالصة”، مشيرا إلى أن البلدين يعملان سويا، بتوجيهات سامية من العاهل المغربي والرئيس هيشيليما، على إقامة شراكة اقتصادية متينة.

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