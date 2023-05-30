جهة الشرق.. تخصيص 1,94 مليار درهم لتوفير أزيد 10 آلاف و900 منصب شغل

هبة بريس : وجدة

خصصت اللجنة الوطنية الأولى للاستثمار، التي انعقدت مؤخرا بالرباط، ثلاثة مشاريع لجهة الشرق، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1,94 مليار درهم.

وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، أن هذه المشاريع التي تندرج ضمن 17 مشروعا صادقت عليها اللجنة خلال اجتماعها بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ستسمح بإحداث 1611 منصب شغل مباشر، و9325 منصب شغل غير مباشر.

وتهم هذه المشاريع الثلاث قطاع الصناعة ولاسيما النسيج المنزلي، وشفرات الطاقة الريحية، وتثمين المخلفات المعدنية لإنتاج مواد البناء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، تستفيد من آلية رئيسية يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة من قيمة الاستثمار مقسمة إلى ثلاثة مكونات؛ من بينها تحفيزات مشتركة وقطاعية وجهوية تصل إلى 10 في المائة بإقليمي الناظور وبركان، و15 في المائة في جميع الأقاليم الأخرى لجهة الشرق.

وأشار إلى أن توطين هذه المشاريع الثلاثة للاستثمار في الجهة يأتي كنتيجة للدينامية العامة التي يشهدها اقتصاد جهة الشرق الذي استفاد من البنية التحتية والمشاريع المهيكلة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وتطوير المركب المينائي الناظور غرب المتوسط الذي سيشكل بوابة جديدة لانفتاح الجهة وشمال المملكة على العالم.

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