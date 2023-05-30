ميناء طنجة المتوسط: ارتفاع رقم المعاملات بـ11,6 %

2023-05-30 / 10:11
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هبة بريس

حققت السلطة المينائية طنجة المتوسط رقم معاملات بلغ 867 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوردت السلطة المينائية، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أنه تمت معالجة ما يعادل 28,7 مليون طن من السلع عند متم شهر مارس الماضي، بارتفاع بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022.

و بلغت الاستثمارات المنجزة ما مجموعه 266 مليون درهم، وهمت بالخصوص مشاريع البنيات التحتية والطرق ومختلف الشبكات وكذا البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

كما ارتفعت المديونية الموطدة لتصل إلى 10,1 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم تتعلق بسندات الاقتراض، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022.

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