حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

2023-05-29 / 10:07
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هبة بريس

حضر لاعب المنتخب المغربي نجم نادي باريس سان جرمان أشرف حكيمي في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي موسم 2022/2023.

واختير حكيمي في التشكيلة المثالية التي نشرتها الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس). الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان)، تشانسيل مبيمبا (مارسيليا)، كيفن دانسو (لانس). الوسط: فالنتين رونجيه (مارسيليا)، سيكو فوفانا (لانس)، كيفرين تورام (نيس). الهجوم: لويس أوبيندا (لانس)، ميسي ومبابي (سان جيرمان).

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