كورونا بالمغرب.. تسجيل 180 إصابة جديدة خلال أسبوع

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 180 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 20 إلى 26 ماي 2023، أن 6 ملايين و 884 ألف و 906 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 524 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و 710 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 846 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و 733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 11.5 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (94)، والدار البيضاء سطات (31)، وفاس مكناس (28)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (4)، ومراكش آسفي (3)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 318 حالة، فيما تم تسجيل حالتين جديدتين خطيرتين خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها ثلاث حالات.

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