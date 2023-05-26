كورونا بالمغرب.. تسجيل 180 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-05-26 / 17:39
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 180 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 20 إلى 26 ماي 2023، أن 6 ملايين و 884 ألف و 906 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 524 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و 710 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 846 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و 733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 11.5 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (94)، والدار البيضاء سطات (31)، وفاس مكناس (28)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (4)، ومراكش آسفي (3)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 318 حالة، فيما تم تسجيل حالتين جديدتين خطيرتين خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها ثلاث حالات.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية تجر آيت الطالب للمساءلة

تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية تجر آيت الطالب…

2023-05-26 / 19:05

الدار البيضاء: تسيب أمني متواصل وعشرات المواطنين ينادون.. فهل…

2023-05-26 / 14:55
Photo of المديرية تكشف حقيقة مغادرة 160 موظفا للشرطة التراب الوطني

المديرية تكشف حقيقة مغادرة 160 موظفا للشرطة التراب الوطني

2023-05-26 / 14:39
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

2023-05-26 / 14:23
Photo of بطنجة وبرشيد.. الأمن يحجز أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

بطنجة وبرشيد.. الأمن يحجز أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

2023-05-26 / 12:36
Photo of البيضاء.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 11 الف قرص طبي مخدر

البيضاء.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 11 الف…

2023-05-26 / 11:51
Photo of درك الجديدة يحبط عملية هجرة سرية إلى القارة العجوز

درك الجديدة يحبط عملية هجرة سرية إلى القارة العجوز

2023-05-26 / 10:40
Photo of سطات.. مهرجان تربوي لترسيخ الهوية المغربية “فيديو”

سطات.. مهرجان تربوي لترسيخ الهوية المغربية “فيديو”

2023-05-26 / 09:29
Photo of أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”

أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”

2023-05-26 / 09:18
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق

طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق

2023-05-26 / 09:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق