الدوزي نجم النسخة الثالثة من عرض أزياء “أوطونتيك فاشن شو”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الجمعية المغربية لتنمية الفن والثقافة، عن النسخة الثالثة لعرض الأزياء “أوطونتيك فاشن شو ” Authentique Fashion Show، والمقامة مرة أخرى بمدينة طنجة يوم 03 يونيو 2023.

ويحتفي هذا الحدث الثقافي الأهم و الأبرز بعروس الشمال هذا العام، بجمال المرأة وقبولها بغض النظر عن هويتها أو لونها أو أصلها ، تحت شعار ”التسامح”.

وكما دأب على ذلك “أوطونتيك فاشن شو “Authentique Fashion Show” تحت الإدارة الفنية للمصمم العالمي، عبد الحنين راوح، في نسختيه السابقتين، يتم الترويج لمدينة البوغاز كوجهة سياحية من خلال تسليط الضوء على الثقافة المغربية، وعلى المصممين الشباب المغاربة والتعريف بمهاراتهم وابداعاتهم، وفرصة للتبادل الثقافي وتقاسم الخبرات فيما بينهم، وتثمين الحرف اليدوية المغربية، وتعزيز السياحة الثقافية والفنية.

وستعرف هذه النسخة عرض أزياء يقدم إبداعات المصممين المغاربة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، وسيحي فقرات الحفل في بلاتو فني متنوع النجم المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، وستقدمه الإعلامية المصرية، بسنت شمس مقدمة برنامج MBC Trending ، كما ستشهد هذه النسخة حضور ثلة من الضيوف والنجوم في مختلف المجالات، بالإضافة لتواجد ماركات وعلامات تجارية عالمية.

الجدير بالذكر أن عرض “أوطونتيك فاشن شو ” يحظى بدعم من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، وولاية طنجة.

عرض الأزياء “أوطونتيك فاشن شو ” هو مبادرة من الجمعية المغربية لتنمية الفن والثقافة ، المكونة من ثلاثة خبراء في أعمالهم ، ويهدفون إلى إنشاء منصة للمشاركة الفنية والثقافية بين مختلف المبدعين والفنانين المغاربة في منطقة الشمال.

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