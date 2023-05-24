التهريب الدولي للمخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمعبر سبتة

نجلاء مزيان : هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة إلى معبر باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 11 ألفا و56 قرصا طبيا مخدرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخصين يشتبه في كونهما موردي هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، حيث تم توقيفهما على متن سيارة نفعية بالقرب من نفس المعبر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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