بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

2023-05-24 / 16:10
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل المدافع جوردي ألبا عن الفريق بنهاية الموسم بعد 11 عاما قضاها في صفوف النادي الكتالوني.

وخاض لاعب إسبانيا الدوري البالغ عمره 34 عاما أكثر من 450 مباراة لصالح برشلونة وفاز معه بدوري الأبطال في 2015 والدوري الإسباني ست مرات وكأس ملك إسبانيا خمس مرات وكأس السوبر الإسبانية أربع مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وترقى ألبا في أكاديمية برشلونة للناشئين لكنه رحل عن الفريق إلى فالنسيا حيث خطف الأنظار قبل أن يعود لبرشلونة في 2012.

وقال برشلونة في بيان: “يغادر جوردي ألبا، الذي احتكر الجانب الأيسر من الملعب على مدار أكثر من عقد في برشلونة، كقائد ثالث للفريق الأول، مسدلا الستار على مسيرة مبهرة”.

وأضاف: “يود برشلونة أن يعبر علانية عن امتنانه لاحترافية ألبا والتزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع كل أفراد عائلة برشلونة”.

وتابع: “لكن للأسف، يبدو أن كل الأمور الجيدة تنتهي وسيسدل الستار على حقبة جوردي ألبا في الفريق في غضون أسابيع قليلة. نتمنى له التوفيق في خططه المستقبلية أيا ما كانت”.

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