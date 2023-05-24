الاتحاد الإسباني يلغي قرار طرد وإيقاف فينيسيوس جونيور

هبة بريس - وكالات

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة بلنسية يوم الأحد الماضي.

وأضاف الاتحاد في بيان “لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية.

ولاحظ الاتحاد أنه لم يتم إبلاغ “(الحكم) بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث”.

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