انطلاق أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) ببوزنيقة

2023-05-22 / 15:17
0
هبة بريس

انطلقت، اليوم الإثنين ببوزنيقة، أشغال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.

ويتوخى هذا الاجتماع الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في نهاية شهر فبراير 2023.

وقد وصلت الوفود الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب ان تستمر على مدار أسبوع.

وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

كييف والرباط تؤكدان على أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

2023-05-22 / 19:41
Photo of الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود المغرب

الصحراء المغربية.. إيطاليا تنفي الدعاية الجزائرية وتجدد دعمها لجهود…

2023-05-22 / 17:56
Photo of بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

بوريطة: المملكة ترفض الاستفزازات المتكررة في القدس المحتلة والمسجد…

2023-05-22 / 17:18
Photo of الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

الصحراء المغربية.. أوكرانيا تعرب عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

2023-05-22 / 16:55
Photo of الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

الملك: متمنياتنا للشعب اليمني الشقيق بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

2023-05-22 / 15:03
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل…

2023-05-22 / 10:57
Photo of مدريد: بعثة الإتحاد الإشتراكي المغربي تنزل بقوة إلى الشوارع لدعم الإشتراكي الإسباني

مدريد: بعثة الإتحاد الإشتراكي المغربي تنزل بقوة إلى الشوارع…

2023-05-21 / 19:42
Photo of محلل :”بيان جدة أشاد بمجهودات المغرب في القضيتين الفلسطينية والليبيبة “

محلل :”بيان جدة أشاد بمجهودات المغرب في القضيتين الفلسطينية…

2023-05-21 / 17:02
Photo of وهبي : معركتنا شرسة ضد اقصاء المرأة ومدونة الأسرة و”البام” سينتصر

وهبي : معركتنا شرسة ضد اقصاء المرأة ومدونة الأسرة…

2023-05-21 / 14:17
Photo of “صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر لحضور “مباراة البوليساريو”

“صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر…

2023-05-21 / 12:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق