تلميذة مغربية تتوج بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”

2023-05-22 / 12:20
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هبة بريس

حصل الفريق الوطني المغربي على المرتبة الأولى (159 نقطة) في الاولمبياد الإفريقي للرياضيات، متبوعاً بالفريق الجزائري في الرتبة الثانية (118 نقطة)، فيما حصل الفريق الجنوب إفريقي على المرتبة الثالثة (105نقطة).

و احتضنت مدينة كيغالي عاصمة دولة رواندا، منافسات هذه الدورة، وذلك في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 ماي 2023 بفضاءات المعهد الإفريقي للعلوم الرياضية، حيث شارك في هذه الدورة 26 دولة حضورياً و6 دول عن بُعد، مما يشكل أكبر عدد من الدول المشاركة منذ إنشاء هذه الأولمبياد.

ويمثل كل دولة فريق من 6 متبارين (3 إناث و3 ذكور). ويجتاز المتبارون اختبارين اثنين على مدى يومين متتاليين مدة إنجاز كل واحد منهما أربع ساعات ونصف.

أما على مستوى الميداليات فقد حصد المتبارون المغاربة ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة. موزعة بين أعضاء الفريق. وهكذا، حصل كل من التلميذة هبة الفرشيوي (35ن) والتلميذ أيمن حجيفي (30ن) على ميدالية ذهبية، فيما حصل كل من التلميذ زكرياء درو (29 ن) والتلميذ ياسر أبو سير (29 ن) والتلميذة زينب الشرقي (23 ن) على ميدالية فضية، أما التلميذة مروة زيدوني (13 ن) فحازت ميدالية برونزية.

كما توجت التلميذة هبة الفرشيوي (35ن) بلقب ”ملكة الرياضيات الإفريقية” برسم هذه الدورة بعد تبوئها المرتبة الأولى على سبورة ترتيب الإناث، والتلميذة زينب الشرقي (23 ن) وصيفة لها وحصلت كذلك كل من هن على ميدالية ذهبية في ترتيب الإناث.

وبهذه المناسبة وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تهنئتها للتلميذات والتلاميذ الذين شرفوا بلادنا في هذه التظاهرة العلمية، وكذا المؤطرات والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذا الموعد القاري، مع المتمنيات لهم بمواصلة التألق في الدورة القادمة من الأولمبياد الدولية في الرياضيات التي ستنظم باليابان في يوليوز المقبل.

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‫7 تعليقات

  1. تبااااااااااارك الله
    ماشاء الله
    اللهم زد وبارك واحفظهم جميعا

    2

  4. مبروك الف مبروك لها ولنا معها الله يحفظها لواليديها تستاهل ميليارات الايكات

  5. شرفتي الوطن ورفعت رايته في السماء حفظك الله ورعاك لي والديك ووطنك نعتز وكلنا فخرا بكي

  6. نتمنا لها استيقبالا وحفلا من طنجة اللكويرة تستاهل مبروك للمغرب بهده العبقرية

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