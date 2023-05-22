جذب أزيد من 220 ألف زائر.. اختتام فعاليات المعرض الدولي للأركان

هبة بريس

حقق المعرض الدولي لأركان المنظم بأكادير خلال الفترة الممتدة من 17 الى 21 ماي 2023، نجاحا كبيرا، حيث تم تسجيل أزيد من 220.000 زائرة وزائر و حشد جميع فاعلي سلسلة أركان من مهنيين ومؤسساتيين، و كذا مشاركة أزيد من 200 عارض من جهات سوس ماسة و مراكش أسفي و كلميم واد نون.

كما شكل هذا الحدث، أيضا، مناسبة لمناقشة التحديات البيئية التي تواجه المجال الحيوي لأركان وكذا رهانات استدامته من خلال برنامج علمي غني عرف حضورا متميزا ينم عن مدى الوعي المتزايد لدى المهنيين والتزامهم بالمحافظة على المجال الحيوي لأركان واستدامته؛ وكذا من خلال عرض أهم المبادرات النموذجية المتعلقة بحماية هذا المجال.

أما السفر الافتراضي في رحاب المجال الحيوي لأركان، فقد كان تجربة فريدة مكنت الزوار من اكتشاف المؤهلات والتنوع البيولوجي لهذا المجال المتكامل، وذلك عبر لغات متعددة كالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية.

وسلط هذا المعرض الضوء، أيضا، على الفوائد التجميلية لمنتجات أركان؛ من خلال دعوة الخبراء في هذا المجال لتقديم التفسيرات والنصائح اللازمة للزوار، مما سمح لهم باكتشاف المزايا المتعددة والفوائد التجميلية لهذه المنتجات.

كما شكلت ورشة الاستخلاص التقليدي لزيت أركان مناسبة لاكتشاف براعة نساء أركان في هذا المجال وتثمين خبراتهم الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال. وكذا اكتشاف جانب من الموروث الثقافي المادي واللامادي الغنيين للمجال الحيوي للأركان.

وللمساهمة في المحافظة على هذا المجال الحيوي من طرف الأجيال المقبلة، تم تخصيص فضاء للناشئة بهدف تمكينهم من اكتشاف عالم شجرة أركان ومجالها الحيوي بطريقة ممتعة و فنية وتعليمية لتنمية وعيهم بالحفاظ على تراث أجدادهم. كما تم تنظيم زيارات ارشادية لفائدة أزيد من 1800 تلميذة وتلميذ لاكتشاف مختلف فضاءات المعرض. حيث شكل فضاء “حجايتي” فرصة متميزة لهؤلاء التلاميذ لاكتشاف المجال الحيوي لأركان في قالب قصصي عبر سرد حكايات تراثية حول أركان. وفي نفس الإطار، تم تتويج المواهب الفنية الفائزة في صفوف التلاميذ المشاركين في المسابقة الجهوية للمحافظة على شجرة الأركان المنظمة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لسوس ماسة.

ولتنويع أنشطة المعرض، تم تهيئة فضاء لتذوق مختلف الأطباق المحضرة بزيت أركان من طرف طاهي متخصص دولي. كما تم تنظيم زيارة لمجموعة من المشاريع النموذجية في مجال المحافظة على شجرة أركان و كذا زيارة استكشافية لمتحف “تاركانت” ؛ و ذلك لفائدة ممثلي وسائل الإعلام المشاركة في تغطية هذا الحدث، حيت ساهم أزيد من 70 صحفية و صحفي في إنجاح هذا المعرض في دورته الثانية، و التي تميزت بتنظيمها المحكم و الإشراك الفعلي لمختلف مكونات سلسلة أركان في مختلف أنشطة وفضاءات المعرض.

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