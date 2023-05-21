الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

2023-05-21 / 23:33
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هبة بريس ـ وكالات 

دون غالبية مطلقة، تصدر حزب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية الأحد.

ووفق النتائج فقد حاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، بين 36 و40% ما قد يجعله يواجه صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة.

وحصل حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، بين 36 و40% من الأصوات متقدما على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز بين 25 و29% من الأصوات، وفق استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات تلفزيونية مع إغلاق مكاتب الاقتراع.

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