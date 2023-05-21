أفغانستان ..تحطم مروحية ومقتل طيارَيها بسبب “عمود كهرباء”

2023-05-21 / 16:59
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هبة بريس - وكالات

قُتل طياران، الأحد، عندما تحطمت مروحيتهما العسكرية الأميركية الصنع شمالي أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وكتبت وزارة الدفاع على تويتر: “اليوم، قرابة التاسعة صباحا، اصطدمت مروحّية من طراز إم دي-530 تابعة للقوات الجوية للبلاد كانت تقوم برحلة من مطار مزار شريف باتجاه سامانغان بعمود كهرباء”.

في سبتمبر، تحطّمت مروحية “بلاك هوك” خلال تدريبات لحركة طالبان في كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم.

وخلال انسحابه من أفغانستان وسط أجواء من الفوضى في العام 2012، ترك الجيش الأميركي معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعدما جعلها غير صالحة للاستخدام.

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