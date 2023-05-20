لقجع: “علينا اليوم أن ندخل مرحلة البحث عن الألقاب لأن كل الإمكانيات متوفرة”

هبة بريس ـ رياضة

استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه السبت 20 ماي 2023 بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، التي شاركت في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالجزائر، حيث احتل “أشبال الأطلس” الرتبة الثانية، وبالتالي تمكنوا من التأهل إلى نهايات كأس العالم.

وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني، تلا فوزي لقجع، الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، والتي هنأ من خلالها النخبة الوطنية على الإنجاز المتميز التي حققته.

بعد ذلك شكر فوزي لقجع، الملك محمد السادس على دعمه الدائم لكرة القدم الوطنية، مؤكدا أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة بتدشين أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، قبل عشر سنوات بدأت تعطي تمارها بتواجد العديد من خريجها بالمنتخب الوطني الأول و7 لاعبين للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الذي شارك في كأس إفريقيا للأمم بالجزائر.

ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العناصر الوطنية إلى العمل أكثر والتفاني في العمل حتى تتمكن من البصم على مستوى جيد في كأس العالم المقبلة شهر نونبر المقبل، لتحاكي على الأقل الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني الأول في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر حيث احتل الرتبة 4 عالميا.

و قال لقجع للأشبال: “لقد شرفتم هذا البلد في كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، ويجب عليكم الرفع من سقف الطموحات في كأس العالم، من خلال بلوغ أبعد نقطة ممكنة، وعلينا اليوم أن ندخل مرحلة البحث عن الألقاب لأن كل الامكانيات متوفرة”.

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