ظهر وبجانبه رزمة من الدولارات.. “استفزاز” محمد رمضان يصل إلى البرلمان

القسم الفني: هبة بريس

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بسؤال برلماني إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة.

ويأتي تحرك عضو مجلس النواب المصري لمطابقة مدى الإقرار الضريبي لأجور رمضان الحقيقية، وذلك على خلفية ظهوره مؤخراً أثناء عودته من الولايات المتحدة عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ 6 ملايين دولار، وبجواره رزماً من الدولارات.

و جدير بالذكر أن محمد رمضان قام بنشر الصور المثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مخلفا بهذا التصرف ضجة كبيرة في الوسط الفني المصري.

ويشار إلى أن سؤال النائبة جاء بعد أن واجه محمد رمضان اتهامات بالتهرب الضريبي في يونيو 2022، حيث قدم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه وأخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقاماً لا تعبر عن دخله الحقيقي.

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