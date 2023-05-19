مجلس المنافسة يحذر من رسوم الأداء الإلكتروني ويلمح بمعاقبة الشركات المعنية

2023-05-19 / 20:41
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هبة بريس - الرباط

أصدر مجلس المنافسة بلاغا حول أداء الفواتير عبر الإنترنت وخاصة الشق المتعلق بالتكاليف الإضافية التي باتت تسم عملية الأداء الإلكتروني للفواتير دون مبرر .

وتحتسب شركات تنشط في مجالات متعددة، مبالغ مالية إضافية فوق القيمة
الأصلية لفواتير الزبناء عند أدائها عبر الانترنت في المغرب، مما دفع مجلس المنافسة إلى وصف ممارساتها بغير المبررة من الناحية الاقتصادية، محذرا بمعاقبة الشركات المعنية.

واعتبر مجلس المنافسة هذه الممارسة تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة في المغرب.

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