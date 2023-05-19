المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات المسلحة

2023-05-19 / 10:08
0
هبة بريس _ و م ع

أدان المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أي استغلال للاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف المليشيات المسلحة.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إن المملكة المغربية تدين بشدة أي استغلال اللاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين في الميليشيات المسلحة.

وشدد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم الخميس حول العمل الإنساني في إفريقيا، على أن عمليات تسجيل وتوثيق اللاجئين تشكل أداة أساسية لضمان حمايتهم.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الأمر يتعلق بضمان حماية هذه الفئة الهشة من أي استغلال من قبل بعض الأطراف، التي توظف اللاجئين، تحت ذريعة تقديم المساعدة لهم، لخدمة أجندتها الضيقة والخبيثة، وتختلس المساعدات الإنسانية الموجهة لهم

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة العربية في جدة

الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة…

2023-05-19 / 09:59
Photo of محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا لم تعد تهتم لتصريحات زعيم البوليساريو التصعيدية

محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا…

2023-05-18 / 21:38
Photo of مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام لحرمة المسجد الأقصى

مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام…

2023-05-18 / 19:32

محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق محمد زيان

2023-05-18 / 16:45
Photo of بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية والدولية

بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية…

2023-05-18 / 11:43
Photo of اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي

اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد…

2023-05-17 / 23:20
Photo of بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي سليمان

بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي…

2023-05-17 / 22:21
Photo of بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة السعودية

بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة…

2023-05-17 / 20:38
Photo of بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس الصحافة”

بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس…

2023-05-17 / 19:03
Photo of المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

2023-05-17 / 16:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق