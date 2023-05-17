أوكرانيا تنضم إلى مركز “الناتو” للدفاع السيبراني

هبة بريس _ وكالات

أشار مركز حلف “الناتو” للدفاع السيبراني بأن أوكرانيا انضمت إلى صفوفه، فيما اعتبرت كييف أنها “خطوة في الطريق” إلى عضوية “الناتو”.

وأكد مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع للحلف انضمام أيسلندا وإيرلندا واليابان أيضا.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، وفق ما نقل عنه بيان المركز “نشعر بالسعادة على وجه الخصوص لرؤية أوكرانيا هنا معنا”.

وأضاف: “يقدم ذلك فرصة فريدة للمساهمة بشكل متزامن في دفاع أوكرانيا وتحسين الأمن الإلكتروني لكل الأعضاء”.

كما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية على “تويتر”:”رسميا في مقر مركز “الناتو” السيبراني في تالين، الدخول الرسمي لأوكرانيا إلى المركز السيبراني”.

وتأسس المركز الذي يضم بلدان “الناتو” وثماني دول إضافية في العاصمة الإستونية عام 2008.

ويعمل خبراء البيانات من مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في المركز على حماية شبكات معلومات الحلف الغربي.

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