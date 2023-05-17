الأسمدة .. OCP يتم شراء 50% من شركة إسبانية

هبة بريس _ اقتصاد

أعلن المجمع الشريف للفوسفاط OCP، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، والمنتج الإسباني للأسمدة Fertinagro Biotech S.L، اليوم الأربعاء 17 ماي، عن الانتهاء من عملية استحواذ الفاعل المغربي على 50 في المائة من GlobalFeed S.L التابعة للمجموعة الإسبانية.

وFertinagro هي مقاولة إسبانية متخصصة في تسويق الحلول المبتكرة لتغذية النباتات (NPK، المحفزات الحيوية، إلخ )، وتعتبر فاعلا رئيسيا في تطوير المنتجات وكذا في مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وبراءات الاختراع المسجلة.

وتساهم مصانع الإنتاج والمراكز اللوجيستيكية التي تتوفر عليها المقاولة في إسبانيا وفرنسا في بلوغ طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليون طن. كما تتواجد Fertinagro أيضا على الصعيد الدولي من خلال مختلف فروعها، ويتم تسويق منتجاتها في أكثر من 60 دولة عبر العالم.

وتتولى GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، تصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط، إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية.

وتمتلك الشركة وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200.000 طن من المنتجات الفوسفاطية و30.000 طن من المنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي.

وقال خافيير مارتان، الرئيس المدير العام لشركة GlobalFeed، إن “المجمع الشريف للفوسفاط شريك لأمد طويل، ونعمل كي تواصل GlobalFeed نموها وتطورها “، وأضاف “نحن سعداء بالتعاون مجددا. فهذا التحالف ينضاف للائحة طويلة من الشراكات بين المجموعتين”.

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