تمهيدا للقمة العربية.. بدأ أعمال مجلس الجامعة العربية

2023-05-17 / 13:36
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هبة بريس _الرباط

بدأت اليوم الأربعاء بجدة بالمملكة العربية السعودية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة العربية التي ستلتئم يوم الجمعة المقبل في دورتها الثانية والثلاثين.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ويضم أيضا السادة أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية ومصطفى المنصوري سفير المغرب بالسعودية ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة عبد العالي الجاحظ ونائب مندوب المغرب بالجامعة العربية هشام ولد الصلاي.

وقبيل الاجتماع انعقدت سلسلة من اللجن الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا ، حيث انعقدت هيئة متابعة تنفيذ قرارات و التزامات القمة العربية السابقة والتي ناقشت متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة ومدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات.

كما عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية الإمارات والبحرين ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وعقد ايضا اجتماع اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية لدعم فلسطين والتي تضم المغرب والأردن والسعودية وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، وتعنى بمتابعة التحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم فلسطين سياسيا واقتصاديا و على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع الوزاري العربي في جدول اعمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة.

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