أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الأربعاء 17 ماي
هبة بريس _ اقتصاد
نشر بنك المغرب أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 17 ماي 2023 :
العملة — الشراء — البيع
——————————
1 أورو 9.95680 * 11.5714
1 دولار أمريكي 9.18270 * 10.6717
1 دولار كندي 6.79890 * 7.90150
1 جنيه استرليني 11.4200 * 13.2720
1 جنيه جبل طارق 11.4350 * 13.2890
1 فرنك سويسري 10.2280 * 11.8860
100 كرونة سويدية 88.0830 * 102.370
100 كرونة نرويجية 85.2780 * 99.1060
1 ريال سعودي 2.44860 * 2.84560
1 دينار كويتي 29.9060 * 34.7560
1 درهم إماراتي 2.50070 * 2.90630
1 ريال قطري 2.51240 * 2.91980
1 دينار بحريني 24.3570 * 28.3070
100 ين ياباني 6.70810 * 7.79590
1 ريال عماني 23.8510 * 27.7190
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0