أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. الأربعاء 17 ماي

هبة بريس _ اقتصاد

نشر بنك المغرب أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 17 ماي 2023 :

العملة — الشراء — البيع

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1 أورو 9.95680 * 11.5714

1 دولار أمريكي 9.18270 * 10.6717

1 دولار كندي 6.79890 * 7.90150

1 جنيه استرليني 11.4200 * 13.2720

1 جنيه جبل طارق 11.4350 * 13.2890

1 فرنك سويسري 10.2280 * 11.8860

100 كرونة سويدية 88.0830 * 102.370

100 كرونة نرويجية 85.2780 * 99.1060

1 ريال سعودي 2.44860 * 2.84560

1 دينار كويتي 29.9060 * 34.7560

1 درهم إماراتي 2.50070 * 2.90630

1 ريال قطري 2.51240 * 2.91980

1 دينار بحريني 24.3570 * 28.3070

100 ين ياباني 6.70810 * 7.79590

1 ريال عماني 23.8510 * 27.7190

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