بعثة الوداد تصل جنوب إفريقيا وسط معاملة جيدة من مسؤولي سانداونز

هبة بريس ـ رياضة

وصلت بعثة فريق الوداد الرياضي ممثل كرة القدم المغربية لجنوب إفريقيا بعد رحلة جوية طويلة من الدار البيضاء لجوهانسبورغ مرورا بليبروفيل الغابونية.

و وجدت بعثة الوداد في استقبالها بالمطار الجنوب إفريقي عددا من مسؤولي نادي سانداونز الذين وفروا كافة الظروف الجيدة للفريق المغربي و ذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل كما فعل الوداد قبل أسبوع بعدما استقبل البعثة الجنوب إفريقية أحسن استقبال بالدار البيضاء.

و مباشرة فور حلولها بالمطار، استقلت البعثة الودادية الحافلة نحو بريتوريا التي ستحتضن مقابلة العودة برسم إياب دور نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية يوم السبت بداية من الثانية ظه ا بالتوقيت المغربي.

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