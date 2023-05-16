الخطاط: “إنجاز أكبر محطة رياح لإنتاج الكهرباء في شمال إفريقيا بالداخلة”

هبة بريس ـ متابعة

أكد الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة واد الذهب في كلمة خلال رئاسته للانطلاقة الرسمية للجولة الترويجية للجهة بالسنغال و هو الحدث الذي يستمر يومين، أن المغرب قد جعل من جهة الداخلة وادي الذهب بشكل خاص، والجهات الجنوبية للمملكة بشكل عام، مناطق جذابة للاستثمار ومركزا تجاريا محوريا على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى السوق الأفريقية.

وأشار ينجا، الذي يقوم بهذه الجولة الاقتصادية على رأس وفد هام يمثل الجهة إلى أن ”رؤية التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى لجهة الداخلة – وادي الذهب ترتكز على موقعها الجغرافي المتميز ، كمركز تجاري ولوجستي بين شمال وغرب إفريقيا ، ونقطة دخول للاستثمارات الإقليمية والقارية “.

وأبرز الخطاط أن المحركات الاقتصادية الرئيسية في الجهة، والتي تمتد من الصيد البحري والفلاحة إلى السياحة والطاقة المتجددة ، شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وأوضح المسؤول الجهوي أن سجل المشاريع قيد الإنجاز خلال السنوات المقبلة يشمل ميناء الداخلة الأطلسي والمنطقة الحرة لغرب إفريقيا وأكبر محطة رياح لإنتاج الكهرباء في شمال إفريقيا، مذكرا في هذا الصدد بأهمية القرار الذي اتخذته العديد من الدول لفتح قنصليات بالداخلة.

ودعا ينجا رجال الأعمال والمستثمرين السنغاليين لاستكشاف مختلف الفرص والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها الجهة وتضعها رهن إشارة المستثمرين، في تناغم والدينامية القوية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب والسنغال.

وشدد المتحدث السالف الذكر على أن جهة الداخلة واد الذهب تهدف إلى إقامة علاقات اقتصادية خلاقة ومتجانسة وشاملة مع الأشقاء السنغاليين، مشيرا إلى أن “الهدف هو المساهمة في تنمية وتطوير الجهات الجنوبية للمملكة وبلدان القارة وتعزيز روافد النمو المستدام والتنمية المتكاملة.

وأبرز ينجا الخطاط من جانب آخر أن المغرب يولي وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، اهتماما خاصا بالدول الأفريقية ويضع التعاون مع هذه الدول ضمن أولوياته.

وفي هذا السياق، قال ينجا الخطاط إن العلاقة بين المغرب والسنغال هي المثال النموذجي، إن لم يكن الأكثر نجاحًا، للتعاون بين بلدان الجنوب، موضحًا أن هذه العلاقات مفيدة للطرفين وقائمة على مبدأ الربح المشترك.

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