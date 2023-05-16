مجلس المنافسة ينتقد التكاليف الإضافية لأداء الفواتير عبر الإنترنت

هبة بريس ـ الرباط

أصدر مجلس المنافسة بلاغا حول أداء الفواتير عبر الإنترنت و خاصة الشق المتعلق بالتكاليف الإضافية التي باتت تسم عملية الأداء الإلكتروني للفواتير.

و جاء في البلاغ أن مجلس المنافسة وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

ويرى مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات وفق ذات المجلس تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.

لذلك، حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1