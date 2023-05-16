فوزي نجاح : عمر بطارية سيارة الهيدروجين يصل إلى 800 كلم

هبة بريس

قال رئيس ومؤسس شركة “نامكس” فوزي نجاح إن مركبة الهيدروجين النفعية لشركة “نامكس” ستوفر كافة الامتيازات لسيارة رفيعة عادية لكن من دون التلوث.

وأوضح نجاح في تصريح للصحافة، بمناسبة حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أن الغاية وراء ابتكار هذه المركبة الجديدة هو إنتاج سيارة رياضية نفعية SUV، رباعية الدفع يبلغ طولها 5 أمتار وعرضها مترين، تتمتع بكافة الامتيازات التي توفرها سيارة رفيعة عادية لكن من دون التلوث الذي تخلفه هذه الأخيرة.

وأشار نجاح إلى أن هذه السيارة التي “نعتزم إنتاجها في متم 2026″، أشرفت على تصميمها الداخلي كفاءات مغربية شابة، لافتا إلى أن عمر بطارية المركبة الجديدة يصل إلى 800 كلم، مع مدة شحن لا تتجاوز 4 دقائق.

ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة.

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