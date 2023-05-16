ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع بالسودان إلى 822 شخصا

2023-05-16 / 12:27
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هبة بريس _ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا النزاع بالسودان الذي اندلع منذ منتصف أبريل الماضي بين مكوني الطرف العسكري، قوات الجيش والدعم السريع ، إلى 822 شخصا ، حسب ما أعلنت نقابة أطباء السودان،اليوم الثلاثاء.

وذكرت النقابة، في بيان، أن “استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات”، موضحة أن “عدد الوفيات بين المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة”.

وأشارت إلى أنّ “الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب)، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)”

ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الاسبوع الماضي، في المملكة العربية السعودية، على “إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان”، الذي يلزم الطرفين، وفقا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 200 ألف شخص فروا من السودان حتى الآن بسبب الحرب المستمرة .

واندلع نزاع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا. ففي مطلع الشهر الماضي تأجل التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.

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