فوزي نجاح.. من إبن عامل بسيط ضواحي الراشيدية لمبتكر أول سيارة تعمل بالهيدروجين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

إثر ذلك وشح صاحب الجلالة كل من نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة “نامكس” بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد و ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

و بخصوص فوزي نجاح، صاحب شركة “نامكس” مبتكرة أول سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر، حيث أن فكرته هي إبتكار لسيارة هي الأولى من نوعها في العالم، تقطع مسافة 800 كلمتر بعد شحنها لمدة ثلاث دقائق فقط ووقودها صديق البيئة وهو الهيدروجين الأخضر.

ولد فوزي نجاح في ضواحي باريس من أسرة مغربية بسيطة تنحدر من منطقة الراشيدية بالجنوب الشرقي للمملكة، هو إبن مهاجر مغربي، إشتغل لأكثر من 35 سنة كعامل بسيط في مصنع رونو للسيارات بفرنسا وبدأ ولعه بالسيارات مند أن كان طفلا صغيرا.

اليوم وفي سن 30 سنة فرض فوزي نجاح نفسه في عالم صناعة السيارات وعمل على تحقيق فكرته على أرض الواقع و أنشأ علامة تجارية خاصة به تسمى (Nam – x )، و يسعى إلى إدراج إفريقيا والمغرب في قلب مشروعه.

و رغم صغر سنه، غير أن فوزي استطاع توقيع عقود بين شركته و أكبر الشركاء الصناعيين والتقنيين في العالم، حيث ستقوم “نامكس” بأول دفعة إنتاج بعد أشهر، و تهدف الشركة إلى إنشاء عدة مصانع إنتاج في المغرب، وهذا المشروع سيربط بين أوروبا وإفريقيا، وعلى وجه الخصوص بين أوروبا والمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2