اقتصاد المغرب يجذب 4 ملايين سائح إلى غاية أبريل

2023-05-15 / 17:47
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هبة بريس

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن عدد السياح، الذين زاروا المغرب في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وصل إلى أربعة ملايين سائح.

وأوضحت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الخامس عشر من ماي، أن عدد السياح خلال تلك الفترة سجل ارتفاعا بنسبة 13 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

يتجلى أن شهر أبريل الماضي شهد توافد 1,1 مليون سائح، حيث كان عددهم بلغ 2,9 مليون سائح في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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