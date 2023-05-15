ديلكومينيت ..المغرب يحظى بمكانة بارزة في اختيار الشراكات

هبة بريس _ اقتصاد

أكدت المديرة العامة لوالونيا-بروكسل الدولية، باسكال ديلكومينيت، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب “يحظى بمكانة بارزة ضمن البلدان ذات الأولوية لوالونيا-بروكسل”، والتي يؤكد أهميتها تنوع مجالات التعاون بين الجانبين.

وأوضحت السيدة ديلكومينيت، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الدائمة بين حكومة المغرب وحكومات منطقة والونيا والجالية الفرنسية بوالونيا-بروكسل، أن “المغرب يعد من بين البلدان ذات الأولوية التي تعبأ لها الموارد المالية الأكثر أهمية”.

وقالت إن هذه الدورة ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وستشهد إقامة شراكة استراتيجية قوية بين الجانبين ستمكن من تحقيق الطموحات المشتركة للشريكين حول القيم المشتركة.

وسجلت أنه “على الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية، فإن والونيا وفيدرالية والونيا-بروكسل وحكومة بروكسل الفرنكفونية لم تتردد في تعزيز الإمكانيات لتفعيل شراكتنا على نحو أفضل”.

وأبرزت المديرة العامة لمنطقة لوالونيا-بروكسل أن برنامج الشراكة الثنائية “سيوجه العلاقات الثنائية للسنوات الخمس المقبلة”، من خلال التركيز على دعم ومواكبة الإصلاحات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأضافت، في هذا الصدد، أنه “تحقيقا لهذه الغاية سيتم تعزيز التعاون بين الإدارات العمومية بالإضافة إلى دعم الفاعلين في المجتمع المدني والمجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية”.

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة قد عقدت دورتها السابعة ببروكسل سنة 2017، برئاسة مشتركة لكل من مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نادية الحنوط والمديرة العامة لوالوني بروكسل الدولية باسكال ديلكومينيت.

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