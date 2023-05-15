أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين 15 ماي 2023
هبة بريس
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 15 ماي 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
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1 أورو 9.96910 * 11.5857
1 دولار أمريكي 9.16530 * 10.6515
1 دولار كندي 6.78400 * 7.88420
1 جنيه استرليني 11.4460 * 13.3020
1 جنيه جبل طارق 11.4320 * 13.2860
1 فرنك سويسري 10.2220 * 11.8800
100 كرونة سويدية 88.2640 * 102.580
100 كرونة نرويجية 85.9140 * 99.8460
1 ريال سعودي 2.44380 * 2.84010
1 دينار كويتي 29.8590 * 34.7010
1 درهم إماراتي 2.49600 * 2.90080
1 ريال قطري 2.51520 * 2.92300
1 دينار بحريني 24.3110 * 28.2530
100 ين ياباني 6.74210 * 7.83550
1 ريال عماني 23.8060 * 27.6660
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