بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين 15 ماي 2023

2023-05-15 / 11:01
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هبة بريس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 15 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

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1 أورو 9.96910 * 11.5857

1 دولار أمريكي 9.16530 * 10.6515

1 دولار كندي 6.78400 * 7.88420

1 جنيه استرليني 11.4460 * 13.3020

1 جنيه جبل طارق 11.4320 * 13.2860

1 فرنك سويسري 10.2220 * 11.8800

100 كرونة سويدية 88.2640 * 102.580

100 كرونة نرويجية 85.9140 * 99.8460

1 ريال سعودي 2.44380 * 2.84010

1 دينار كويتي 29.8590 * 34.7010

1 درهم إماراتي 2.49600 * 2.90080

1 ريال قطري 2.51520 * 2.92300

1 دينار بحريني 24.3110 * 28.2530

100 ين ياباني 6.74210 * 7.83550

1 ريال عماني 23.8060 * 27.6660

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