المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي في تركيا

2023-05-15 / 10:13
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هبة بريس _ وكالات

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، وكيليتشدار أوغلو على 44.96٪.

وقال أحمد ينر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، “بشكل عام، تم فتح 99.3٪ من أكثر من 192000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم فتح 27 صندوق اقتراع. أما بالنسبة للتصويت الخارجي، فقد تم فتح 84٪ من صناديق الاقتراع، ولم يتم فتح أكثر من 1500 صندوق اقتراع”.

وأضاف ينر للصحفيين “ونتائج التصويت حتى الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (بتوقيت موسكو)، 49.4٪ لأردوغان، و44.96٪ لكيليشدار أوغلو، و5.2٪ لأوغان”.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وبالتالي ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.

إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل. مع حلول الساعة 17:00 عصر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة “تاس” الروسية أنه: “وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي”.

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة

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