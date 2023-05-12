رغم خسارة اللقب.. المحمدي يتألق بأداء بطولي أمام الهلال في نهائي كأس ملك السعودية

2023-05-12 / 22:24
0

هبة بريس : رياضة

تألق الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة بأداء بطولي أمام الهلال، في المباراة التي خسرها فريقه بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الجمعة، ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وقدم المحمدي مردودا مميزا في حراسة مرمى الوحدة، بعدما قام بـ 7 تصديات في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.

وواصل حارس مرمى أسود الأطلس تألقه في الضربات الترجيحية، بعدما تصدى لضربتين ترجيحيتين، بيد أن ذلك لم يكن كافيا بعدما خسر فريقه المباراة بالضربات الترجيحية، حيث ضيع زملاء المحمدي ثلاث ضربات ترجيحية.

وعرفت المباراة أيضا مشاركة الدولي المغربي فيصل فجر من جانب الوحدة، إذ لعب أساسيا وقدم مردودا جيدا، كما سجل الضربة الترجيحية الخامسة لفريقه.

ومعلوم أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى على وقع التعادل بهدف لمثله، واستمرت نفس النتيجة في الأشواط الإضافية قبل المرور إلى الضربات الترجيحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دوري الأبطال” .. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي

“دوري الأبطال” .. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي

2023-05-12 / 23:49
Photo of السومة يقود العربي لاكتساح السد والتتويج بكأس أمير قطر

السومة يقود العربي لاكتساح السد والتتويج بكأس أمير قطر

2023-05-12 / 23:30
Photo of النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

2023-05-12 / 21:59
Photo of أول تعليق من الهلال السعودي بشأن صفقة ميسي

أول تعليق من الهلال السعودي بشأن صفقة ميسي

2023-05-12 / 20:56
Photo of لصوص يتقحمون منزل أمرابط في إيطاليا

لصوص يتقحمون منزل أمرابط في إيطاليا

2023-05-12 / 19:37
Photo of ميسي يعود إلى قائمة باريس بعد العقوبة والاعتذار

ميسي يعود إلى قائمة باريس بعد العقوبة والاعتذار

2023-05-12 / 19:24
Photo of بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية

بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية

2023-05-12 / 19:07
Photo of بعد أنباء عن نقل ملعب نهائي الأبطال من إسطنبول .. “اليويفا” يعلق

بعد أنباء عن نقل ملعب نهائي الأبطال من إسطنبول…

2023-05-12 / 18:16
Photo of الرباط ولشبونة ترحبان بالترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

الرباط ولشبونة ترحبان بالترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

2023-05-12 / 17:28
Photo of هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-12 / 14:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق