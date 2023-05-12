رغم خسارة اللقب.. المحمدي يتألق بأداء بطولي أمام الهلال في نهائي كأس ملك السعودية

هبة بريس : رياضة

تألق الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة بأداء بطولي أمام الهلال، في المباراة التي خسرها فريقه بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الجمعة، ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وقدم المحمدي مردودا مميزا في حراسة مرمى الوحدة، بعدما قام بـ 7 تصديات في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.

وواصل حارس مرمى أسود الأطلس تألقه في الضربات الترجيحية، بعدما تصدى لضربتين ترجيحيتين، بيد أن ذلك لم يكن كافيا بعدما خسر فريقه المباراة بالضربات الترجيحية، حيث ضيع زملاء المحمدي ثلاث ضربات ترجيحية.

وعرفت المباراة أيضا مشاركة الدولي المغربي فيصل فجر من جانب الوحدة، إذ لعب أساسيا وقدم مردودا جيدا، كما سجل الضربة الترجيحية الخامسة لفريقه.

ومعلوم أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى على وقع التعادل بهدف لمثله، واستمرت نفس النتيجة في الأشواط الإضافية قبل المرور إلى الضربات الترجيحية.

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